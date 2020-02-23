سلطان عُمان يعلن عزمه على إعادة هيكلة الجهاز الإداري

مسقط/ الخليج 365

كشف السلطان العماني هيثم بن طارق آل سعيد، الأحد، عزمه إعادة هيكلة الجهاز الإداري للسلطنة، وتقليص الدين العام وتحديث أنظمة التشريعات وآليات العمل.

وقال آل سعيد، في خطاب بثه التلفزيون الرسمي، أننا "نعمل على مراجعة نظم التوظيف في القطاع الحكومي، وتبني سياسات جديدة لدعم الحكومة للاستفادة من الموارد البشرية واستيعاب أكبر قدر من الشباب".

من جهة أخرى، أكد السلطان العماني على استمرار رسالة بلاده، وهي نشر السلام في العالم.

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ووصف الشباب بأنهم "ثروة الأمم وحاضر الأمة ومستقبلها".

وأضاف سوف نحرص على الاستماع لهم وتلمس تطلعاتهم.

وهيثم بن طارق (65 عاما) السلطان التاسع لعمان، وابن عم نظيره الراحل، ويعود أصله للمؤسس الأول للدولة البوسعيدية (الإمام أحمد بن سعيد) عام 1741.

وتوفي السلطان قابوس، في 10 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد نحو 50 عاما قضاها سلطانا للبلاد. وجرت مراسم انتقال الحكم إلى ابن طارق بسلاسة وسرعة.

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