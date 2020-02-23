الكويت تنهي إجلاء مواطنيها من إيران

الكويت / الخليج 365
أعلن، عبدالله السند، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الأحد، عن إكتمال إجلاء مواطنيهم من إيران، بعد وصول 6 رحلات جوية تُقل نحو 800 شخص.
وقال السند، في تصريح صحفي، إن جميع القادمين بحالة صحية جيدة، ولم يظهر عليهم أي أعراض إصابة بفيروس"كورونا المستجد" (كوفيد 19).
وأضاف : "لا وجود لأيَة حالة اشتباه بالإصابة بين الركاب، وجميع الركاب جرى تحويلهم إلى الحجر المنزلي".
وأشار إلى أن هذا "الإجراء صحي ومعمول به في الأقسام الوقائية وفق التوصيات الدولية لمنع العدوى".
ووصلت أُولى الرحلات، مساء السبت، ضمن عملية لإجلاء الكويتيين من إيران، إثر تسجيل وفيات وحالات إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا المستجد" (كوفيد 19).
وأعلنت الكويت وقف جميع الرحلات من إيران واليها في الوقت الراهن، بناء على تعليمات وزارة الصحة.
وبحسب معطيات حديثة لوزارة الصحة الإيرانية، ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 8، والمصابين إلى 43.
وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون أول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.
وفي 30 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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