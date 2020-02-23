الدوحة.. وفد برلماني تركي يبحث توطيد التعاون مع مجلس الشورى القطري

الدوحة / الخليج 365

التقى رئيس مجلس الشورى القطري أحمد آل محمود، الأحد، في العاصمة الدوحة، وفد مجموعة الصداقة البرلمانية التركية القطرية في مجلس الأمة التركي.

وحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، استعرض الاجتماع "العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس الأمة التركي، وسبل دعمها وتطويرها والتنسيق بين الطرفين في المحافل الإقليمية والدولية".

كما تم استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد آل محمود، خلال الاجتماع، بالتطور الكبير الذي تشهده العلاقات القطرية التركية في مختلف المجالات.

و أعرب عن تطلعه لمزيد من التعاون بين البلدين خلال المرحلة القادمة لمصلحة شعبيهما.

Advertisements

من جانبه، أعرب رئيس الوفد التركي وحيد كيلر، عن بالغ ارتياحه لما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين من تعاون وثيق وتفاهم أخوي ورغبة مشتركة لتطويرها إلى آفاق أرحب وأوسع.

ويضم الوفد التركي برلمانيين من حزب العدالة والتنمية: واحد كيلر٬ إسماعيل بلان٬ نجيب ناصر٬ ياسين أوغور، ومن حزب الحركة القومية، رمضان كاشلي.

وفي ديسمبر الماضي وقّعت تركيا وقطر، مذكرة تفاهم تقضي بتعزيز التعاون بين البرلمان التركي ومجلس الشورى القطري.

جاء ذلك في مراسم رسمية بالعاصمة التركية أنقرة، حيث وقع مذكرة التفاهم عن الجانب التركي رئيس البرلمان مصطفى شنطوب، وعن الجانب القطري رئيس مجلس الشورى أحمد آل محمود.



الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.