إسبانيا تدعو إسرائيل للتراجع عن بناء مستوطنات في القدس الشرقية

مدريد/ الخليج 365

دعت الخارجية الإسبانية، الأحد، إسرائيل لمراجعة قرارها بتوسيع المستوطنات غير القانونية في القدس الشرقية.

وانتقدت الوزارة في بيان، تخطيط الحكومة الإسرائيلية بناء وحدات استيطانية جديدة في منطقتي "هارحوماه" و"جفعات همتوس".

وأضاف البيان، أن "الحكومة الإسبانية ستواصل إدانة الاستيطان على الأراضي المحتلة، لأن ذلك مخالف للقانون الدولي ويمنع حل الدولتين، المتوافق مع المعايير الدولية".

وأفاد بأن "مثل هذه المحاولات الأحادية الجانب، ستجعل أي مفاوضات محتملة صعبة أكثر".

كما دعا البيان، الحكومة الإسرائيلية إلى مراجعة قرارها بتوسيع المستوطنات في القدس الشرقية.

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والخميس، كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، النقاب عن خطط لبناء 5200 وحدة استيطانية جديدة بالقدس الشرقية.

وأشار إلى أن 2200 منها ستقام في مستوطنة "هارحوماه"، المقامة على أراضي جبل أبو غنيم، إضافة إلى 3 آلاف وحدة في مستوطنة "جفعات همتوس"، جنوبي القدس الشرقية.



ويأتي القرار قبل أيام من انتخابات الكنيست الإسرائيلي المبكرة، المقررة في 2 مارس/آذار المقبل.



ويعتبر المجتمع الدولي الاستيطان في أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعي، ووفقا لبيانات منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية، توجد 13 مستوطنة غير قانونية في القدس الشرقية المحتلة.



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