المسلسلات التركية تتصدر الأعمال الأكثر مشاهدة بالمغرب عام 2019

الرباط/ خالد مجدوب/ الخليج 365

تصدّرت خمسة مسلسلات تركية، قائمة الأعمال التلفزيونية الأكثر مشاهدة في التلفزيون الحكومي بالمغرب، خلال 2019.

جاء ذلك بحسب التقرير السنوي لمؤسسة "ماروك متري" (غير حكومية) المتخصصة بقياس نسب مشاهدة القنوات التلفزيونية المغربية، حصلت الخليج 365 على نسخة منه.

وجاء المسلسل التركي "فضيلة وبناتها"، بالمركز الثاني على قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة، فيما حل المسلسل التركي "سامحيني" في المركز الرابع.

واحتل مسلسل "حب أعمى" المرتبة التاسعة، في حين جاء بالمركز العاشر مسلسل "فرصة ثانية"، كما كانت المرتبة الحادية عشر من نصيب مسلسل "لن أتخلى أبدا".

وتذاع المسلسلات الخمسة على القناة الثانية، القناة الحكومية الوحدية بالمغرب.

وخلال السنوات الأخيرة، أخذت المسلسلات التركية حيزا كبيرا من ساعات المشاهد المغربي، ويبقى أهمها على الإطلاق مسلسل "سامحيني"، المدبلج للهجة العامية.

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ويعرض مسلسل "سامحيني" منذ 2011، وأصبح مع الوقت جزء من يوميات المغاربة.

وبأكثر من 150 مسلسلًا حتى اليوم تحتل تركيا المركز الثاني عالميًا، بعد الولايات المتحدة، في ترتيب الدول الأكثر تصديرًا للمسلسلات.

ووصلت المسلسلات التركية للمشاهدين في 146 دولة حول العالم؛ بأوروبا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى وإفريقيا وأمريكا الجنوبية والشمالية.

وتلقى المسلسلات التركية إقبالًا كبيرًا من قبل أكثر من 700 مليون مشاهد في بلدان تمتد من روسيا إلى الصين ومن كوريا إلى أمريكا اللاتينية.

ويتربع مسلسل "القرن العظيم" (حريم السلطان) على رأس المسلسلات التركية التي تم تصديرها لأكبر عدد من الدول، إذ شاهده أكثر من 500 مليون مشاهد في 70 دولة مختلفة حول العالم.

واعتبارًا من 2018، بلغ إجمالي إيراد تركيا من المسلسلات 500 مليون دولار،.

وأكثر الأعمال الدرامية التي درت ربحًا حتى الآن مسلسلات: "المال الأسود والعشق"، و"الشمال والجنوب"، و"القبضاي"، و"هكذا يمضي العمر"، و"سميتها فريحة"، و"الفضة"، و"ما ذنب فاطمة غُل"، و"أَزَل"، و"العشق الممنوع"، و"قيامة أرطغرل"، والعشق الأسود"، و"الحب المستحيل".

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