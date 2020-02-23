"سرايا القدس" تحمل إسرائيل تداعيات قتل أحد عناصرها بغزة

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365

حمّلت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، الأحد، إسرائيل المسؤولية عن تداعيات "جريمة قتل أحد عناصرها"، قرب السياج الأمني الفاصل، جنوبي قطاع غزة.

جاء ذلك في تغريدة لأبو حمزة، الناطق باسم "سرايا القدس"، عبر حسابه في موقع "تويتر".

وقال أبو حمزة، "اختراق وتوغل آليات العدو الصهيوني واستهدافها لأحد مجاهدينا داخل حدود قطاع غزة بشكل وحشي ومجرم، عدوان واضح يجب على العدو أن يتحمل نتائجه".

وفي وقت سابق، أعلنت سرايا القدس، في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه، أن الشاب "محمد علي الناعم (27 عاما)، استشهد في جريمة صهيونية وحشية شرقي مدينة خانيونس، جنوبي القطاع"، قائلة إنه "أحد عناصرها".

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وصباح الأحد، قتل الجيش الإسرائيلي، فلسطينيا، وأصاب 3 آخرين، قرب السياج الأمني، جنوبي القطاع.

وأفاد شهود عيان، للأناضول، أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار، على فلسطينيَين اثنين، صباح الأحد، قرب السياج الأمني، شرق بلدة عبسان في غزة (جنوب شرق)، فقتل أحدهما، وأصاب الآخر.

وقال الشهود، إن القوات الإسرائيلية منعت نقل الشهيد والمصاب من المكان، وأطلقت النار على شبان فلسطينيين اقتربوا من السياج لسحبهم، ما أسفر عن إصابة اثنين منهم بالرصاص في أقدامهم.

وذكروا أن جرافة إسرائيلية، نقلت جثمان الشهيد، بطريقة "مُهينة"، إلى الجانب الآخر من الحدود، فيما تمكن الشبان من سحب المصاب الثاني، والذي تم نقله إلى المستشفى الأوروبي، جنوبي القطاع.

ولم تصدر وزارة الصحة، توضيحا حول حالة المصاب الصحية.

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