بسبب كورونا.. العراق يغلق معبرين حدوديين آخرين مع إيران

العراق/ علي جواد/ الخليج 365

قررت محافظة ديالى شرقي العراق، الأحد، إغلاق معبرين حدوديين مع إيران، بشكل كامل حتى الخميس المقبل، تجنباً لاحتمال انتقال فيروس كورونا الجديد إلى البلاد.



وأفاد بيان صادر عن مثنى التميمي، محافظ ديالى، اطلعت الخليج 365 على نسخة منه، أن "خلية الأزمة الخاصة بفيروس "كورونا" عقدت اجتماعا موسَعا، الأحد (...) وقررت إغلاق معبري مندلي والمنذرية، أمام حركة التبادل التجاري، لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من الإثنين".

وأوضح البيان، أن "القرار جاء لإعطاء مجال أكبر أمام الجهات المختصة، لاتخاذ كافة سبل مواجهة مرض كورونا، مع إفساح المجال أمام الوافدين من العراقيين بالدخول، مع اتخاذ كافة الإجراءات الطبية والفحوصات اللازمة".

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والخميس الماضي، أغلق العراق، منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان (جنوب)، أمام الحركة التجارية، في مسعى لمنع وصول فيروس "كورنا" الى البلاد.

واتخذ العراق جملة من التدابير الاحترازية، إثر تسجيل حالات إصابة ووفيات في الجارة إيران، من بينها تعليق منح تأشيرات الدخول للإيرانيين في المنافذ الحدودية لأراضيه، بدءاً من الخميس الماضي، وتعليق رحلات الخطوط الجوية العراقية إلى إيران من مطاري العاصمة بغداد والنجف (جنوب).

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قررت بغداد حظر دخول الأشخاص القادمين من الصين إلى البلاد، فيما أجلت رعاياها من مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي "كورونا"، حيث تم الإبقاء عليهم لمدة أسبوعين في الحجر الصحي.

ولم تعلن الحكومة العراقية عن تسجيل أي إصابة بالفيروس حتى الآن.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.