إحداث مركز إعلامي في الابتدائية 39 بخميس مشيط

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الخليج - سلمى الشهراني
افتتحت مشرفة الإعلام والاتصال بتعليم عسير نور آل قيس،المركز الإعلامي المدرسي في الابتدائية التاسعة والثلاثين بخميس مشيط ، وذلك بحضور رئيسة الشؤون المدرسية بالمكتب خديجة آل مسلط ، وقائدة المدرسة نورة القحطاني ، ومنسقة الإعلام والاتصال في المكتب إلهام الشهراني ، وعدد من منسوبات وحدة الإعلام والمعلمات والإداريات والطالبات .
وأكدت آل قيس أن المركز سيكون نافذة لنشر جهود ومناشط المدرسة ، وتنمية تطوير الشخصية الإعلامية للطالبة وزيادة قدراتها الإبداعية وكفاءتها الإنتاجية ، إضافة إلى إتاحة الفرصة للطالبة لتكون شريكة فاعلة في التقييم والتحليل والنقد والحوار الهادف وتحقيق ذلك عبر الوسائل الإعلامية بالمدرسة .
وتضمن برنامج الافتتاح عددا من الفقرات الإنشادية والاستعراضية، وبرنامجا إعلاميا حول “مواقع التواصل الاجتماعي “، واختتم بتكريم قائدة المدرسة والقائمات على المركز .
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