ورش تدريبية لنظام المنافسات الجديد بتعليم عسير

ابها

دشن مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني صباح اليوم “الأحد” ، ورش العمل التدريبية الخاصة بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد ولائحته التنفيذية في قاعة التدريب بالإدارة .

وأوضح ” الجوني ” في مستهل كلمته إلى تطلعاته لتجويد العمل وتحسينه والرفع من مستوى الكادر البشري المعني بهذه الورش ليتسنى لهم تحقيق الجودة والسرعة في العمل والإنجاز انطلاقا من تطبيق اللائحة التنفيذية لنظام المشتريات الجديد .

من جانبه أشار مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية تركي البكري ، إلى أن الورشة تستهدف الموظفين العاملين في الإدارة المالية وإدارة المشتريات والأقسام ذات العلاقة ، بهدف تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها بهدف حماية المال العام ، إلى جانب الحرص على تنفيذ الأعمال والمشتريات بأسعار تنافسية عادلة ، وتعزيز النزاهة والمنافسة وتحقيق المساواة ، وضمان الشفافية في جميع الإجراءات ، مبينا أنه سيتم خلال الورشة تدارس ما جاء في ملزمة النظام الصادر من وزارة المالية والتي تضم شرحا وافيا لكافة الإجراءات والشروط والمواصفات وأساليب التعاقد ، والعروض والترسية ، والعديد من الجوانب ذات العلاقة .