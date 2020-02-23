شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. وزير الطاقة في حديث ودي مع طلاب جامعة الملك فهد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وثق مقطع فيديو متداول وزير الطاقة ورئيس مجلس أمناء جامعة الملك فهد للبترول الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وهو يتبادل أطراف الحديث مع عدد من الطلاب أثناء تناول الطعام.
وبدا في الفيديو الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ورئيس الجامعة الدكتور محمد السقاف، وهما يجلسان على طاولة طعام مع عدد من الطلاب، ويدور بينهم حديث ودِّي حول عدد من الموضوعات.
وأوضح متداولو الفيديو أنه تم تصويره في مطعم الجامعة، حيث شارك وزير الطاقة ورئيس الجامعة الطلاب في تناول وجبة الغداء.
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