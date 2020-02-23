الأردن يمنع دخول الصينيين والإيرانيين والكوريين الجنوبيين بسبب فيروس كورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية قررت الحكومة الأردنية الأحد منع دخول مواطني الصين وإيران وكوريا الجنوبية إلى أراضي المملكة في إطار جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد. وقال وزير الدولة الأردني أمجد العضايلة في بيان "في ظل تزايد عدد حالات الإصابة بالفيروس في إيران وكوريا الجنوبية مؤخرا، ومواكبة لما تطبقه العديد من الدول كإجراءات احترازية لمنع انتشار المرض، فقد قررت الحكومة منع دخول غير الأردنيين القادمين من إيران وكوريا الجنوبية إلى المملكة، بالإضافة إلى القادمين من الصين موطن المرض، وذلك كإجراء احترازي مؤقت".

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