إطلاق منصة «بنى».. مقاصة المعاملات المالية العربية البينية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن صندوق النقد العربي الأحد عن إطلاق منصة «بنى» للمدفوعات، تتويجاً للجهود المبذولة في الفترة الماضية بالتعاون مع المصارف المركزية والتجارية والمؤسسات المالية العالمية والإقليمية.

تمثل «بنى» منصة دفع متعددة العملات تقدم خدمات المقاصة والتسوية بالعملات العربية والدولية التي تتوفر فيها شروط الأهلية، لمقاصة وتسوية المعاملات المالية العربية البينية، وكذلك المعاملات المالية بين الدول العربية والشركاء التجاريين الرئيسيين للدول العربية.

تهدف المنصة إلى تمكين المؤسسات المالية والمصرفية في المنطقة العربية بما في ذلك المصارف المركزية والتجارية، من إرسال واستقبال المدفوعات البينية في جميع أنحاء المنطقة العربية وخارجها بصورة آمنة وموثوقة بتكلفة مناسبة وفعالية عالية. تقدم منصة «بنى» إلى المشاركين حلول دفع حديثة تتوافق مع المعايير والمبادئ الدولية ومتطلبات الامتثال الدولية. يشكل إطلاق المنصة خطوة هامة نحو تعزيز فرص التكامل الاقتصادي والمالي في المنطقة العربية ودعم الروابط الاستثمارية مع الشركاء التجاريين للدول العربية في مختلف القارات.

أوائل المشاركين

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تجدر الإشارة إلى أن إطلاق منصة «بنى»، التي تشكل تطوراً مهماً في الأسواق المالية العربية، يتزامن مع بدء عملية التحاق أوائل المشاركين فيها من البنوك التجارية التي تم التعاون معها لتكون من رواد المستخدمين للمنصة على أن تتم تسوية أول عملية دفع بين البنوك العربية في الأيام القادمة.

وأكد المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، الأهمية الاستراتيجية لإطلاق المنصة في تشجيع وتنمية الأنشطة والمبادلات المالية والاستثمارية والتجارية العربية البينية والربط مع الشركاء التجاريين الرئيسيين للدول العربية، آملاً أن تساهم المنصة في خدمة التكامل المالي وتساعد كذلك على توفير البيئة المشجعة لتطوير الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية.

وأعرب الحميدي عن تقديره لمحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ولمجلس محافظي الصندوق ومجلس إدارته على دعمهم لجهود الصندوق في إنشاء المنصة، منوّهاً بما تقدمه السلطات في دولة الإمارات (مقر صندوق النقد العربي) من تسهيلات كبيرة في هذا الشأن.

كما شكر الحميدي مجموعة المنسقين من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ومجموعة الخبراء من المؤسسات المالية الدولية على تعاونهم المتواصل خلال مرحلة التنفيذ.

يذكر أن فكرة إطلاق المقاصة العربية يعود إلى العام 2009، وكانت مرت في عدد من مراحل الدراسة إلى اعتمادها بالشكل النهائي من قبل الصندوق في العام 2018.

الدرهم عملة تسوية

وكان «النقد العربي» و«المصرف المركزي» في الإمارات أعلنا مؤخراً عن تضمين الدرهم كعملة تسوية مستخدمة في منصة «بنى». وستقدم منصة «بنى» خدمات المقاصة والتسوية لعملة الدرهم الإماراتي إلى جانب الدولار الأمريكي واليورو وعملات دولية وعربية أخرى.

ويتوفر لمنصة «بنى» قدرات معززة لضمان امتثال عمليات المنصة مع المبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها المعايير المتعلقة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى جانب الامتثال للوائح الخاصة بالعملات المستخدمة في المنصة. يذكر أن المنصة متاحة لكل البنوك التي تستوفي معايير وشروط المشاركة فيها، وفي مقدمتها المعايير والإجراءات الخاصة بجوانب الامتثال.