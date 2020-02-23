بريطانيا تضغط من أجل التوصل لاتفاق على غرار كندا مع الاتحاد الأوروبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال بيان صادر عن رئاسة الحكومة البريطانية في «داوننج ستريت»، إن بريطانيا تؤكد رغبتها في التوصل لاتفاق تجاري على غرار اتفاق كندا مع الاتحاد الأوروبي، لدى بدء المحادثات الرسمية الشهر المقبل. وسيلتقي الوزراء، الثلاثاء، للتوقيع على وثيقة تفويض تجاري رسمية تحدد أهداف بريطانيا التفاوضية قبل نشرها الخميس. وأضاف البيان «أوضحت المملكة المتحدة مرات عدة، وأكدت رغبتها في التوصل لاتفاق على غرار اتفاق كندا». وبدأ سريان الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وكندا، بشكل مؤقت، في 2017، ويستبعد معظم الرسوم الجمركية على السلع المتبادلة بين الجانبين، ولكنه لا يفعل شيئاً يُذكر لتسهيل التجارة في الخدمات المالية، وهو أمر غاية في الأهمية بالنسبة إلى الاقتصاد البريطاني.

وقال ميشيل بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، إنه لا يمكن لبريطانيا التوصل لمثل هذا الاتفاق بعيداً عن قواعد الاتحاد، وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في وقت سابق، السبت، إنه لم يتضح ما إذا كان يمكن التوصل لاتفاق مثلما يريد بوريس جونسون، بحلول نهاية العام.