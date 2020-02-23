منح رئيس وزراء ليسوتو إجازة طبية قبل محاكمته بتهمة قتل زوجته

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال نائب قائد الشرطة في ليسوتو إنه تم منح رئيس الوزراء، توماس تاباني ـ 80 عاماً ـ إجازة طبية حتى 27 فبراير/ شباط، موعد مثوله أمام المحكمة بتهمة قتل زوجته.

وكان من المقرر توجيه اتهامات لتاباني، الجمعة، ولكنه لم يمثل أمام المحكمة، وسافر بدلاً من ذلك إلى جنوب إفريقيا لارتباطه بموعد مع طبيب.

وهددت الشرطة عندها، بإصدار أمر بالقبض عليه إذا توافر دليل على محاولته الهروب من العدالة. ونفى تاباني أي دور له في هذه الجريمة.

وقتلت ليبوليلو ـ 58 عاما ـ زوجة تاباني بالرصاص في يونيو/ حزيران 2017 قبل يومين من توليه السلطة للمرة الثانية كرئيس للوزراء، وقبل شهرين من زواجه من زوجته الحالية مايساياه.

وقال باسيكا موكيتي، نائب قائد الشرطة «سيتم وضع ترتيبات جديدة لمثوله أمام المحكمة لأنه يجب أن يكون سليماً من أجل حضور الجلسة. ولذلك لم يتم إصدار أمر اعتقال بعد. إجازته المرضية بدأت السبت، وتنتهي في 27 فبراير».

ووُجهت لمايساياه ـ 42 عاماً ـ بالفعل، تهمة إصدار أمر بارتكاب جريمة القتل، ولكن أطلق سراحها بكفالة. ونفت مايساياه أيضاً ضلوعها في هذه الجريمة.