ماكرون «غير واثق» من التوصل إلى اتفاق شامل بعد «بريكست» بنهاية 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صرح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال زيارة إلى معرض الزراعة في باريس، السبت، بأنه «غير واثق» من إمكانية التوصل إلى «اتفاق شامل» بين الاتحاد الأوروبي، وبريطانيا «بحلول نهاية العام» الجاري. وقال ماكرون في لقاء مع صيادي سمك يشعرون بالقلق من أن يؤدي «بريكست» إلى حرمانهم من جزء كبير من وارداتهم «لست واثقاً من أننا سنتوصل إلى اتفاق شامل بحلول نهاية العام». وأضاف «على كل حال ستصبح المفاوضات أكثر صعوبة لأنهم» البريطانيون«متشددون جداً»، موضحاً أن «ما حصلنا عليه هو ألا نستثني صيد السمك من التفويض، لكننا سنتعرض لضغوط منهم. وأشار ماكرون إلى أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، يملك ورقة بيده هي صيد السمك، وبهذه الورقة سيحاول الحصول على مدخل إلى السوق الأوروبية.

وخرجت بريطانيا، رسمياً، من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/ كانون الثاني، لكنها ملزمة بتطبيق قواعده خلال الفترة الانتقالية التي تستمر حتى نهاية العام الجاري. ومن المفترض أن يجري الجانبان خلال هذه الفترة مفاوضات للتوصل إلى اتفاق للتبادل الحر. وفي الوقت نفسه، ينبغي أن يتوصل الأوروبيون والبريطانيون إلى اتفاق حول صيد السمك ينظم دخول الصيادين الأوروبيين إلى المياه البريطانية، وبالعكس، بحلول 30 يونيو/ حزيران، ليبدأ تطبيقه بالأول من يناير 2021.

وكان كبير المفاوضين الأوروبيين، ميشال بارنييه، قال إن اتفاقاً حول صيد السمك»لن يكون قابلاً للفصل«، عن الاتفاق التجاري الذي سيتم التفاوض حوله. من جهتها، قالت لندن إن»استعادة السيطرة" على المياه الغنية بالأسماك للمملكة المتحدة تعد أهمية كبرى، وإن هذه المياه يجب أن تكون مفتوحة أمام السفن البريطانية قبل كل شيء. لكن صيادي السمك في ثمان من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يعتمدون إلى حد كبير على المياه البريطانية التي تمثل ثلاثين في المئة من رقم أعمال صيادي السمك الفرنسيين، خصوصاً.

في المقابل، لا يملك أسطول الصيد البريطاني القدرة على تغطية كل الكميات التي تحصل عليها السفن الأوروبية. من جهة أخرى، يحتاج البريطانيون إلى السوق الأوروبية لبيع منتجاتهم البحرية، إذ إن الاتحاد الأوروبي يشكل وجهة سبعين في المئة من صادراتها.