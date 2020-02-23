إيستوود يتخلى عن ترامب ويدعم بلومبيرج

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف الممثل والمخرج السينمائي الأمريكي، كلينت إيستوودـ 89 عاماً ـ في مقابلة صحفية اعتزامه دعم الملياردير مايكل بلومبيرج في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وليس الرئيس دونالد ترامب كما فعل قبل نحو أربع سنوات عندما كان من أشد الداعمين له ضد هيلاري كلينتون، التي كان يخشى أن "تسير على خطى باراك أوباما" في حال فازت. ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"عنه أنه يرثي حال طبيعة السياسة "المشاكسة" البشعة في الولايات المتحدة هذه الأيام، رغم تقديره لبعض الأمور الحسنة التي قام بها ترامب.
وقال إيستوود "إن ترامب عليه التصرف بطريقة أكثر رقياً، وبدون إطلاق تغريدات ونعوت على أشخاص". وأضاف إيستوود في المقابلة التي نشرت الجمعة "أفضل شيء يمكن فعله هو أن نتمكن من إيصال مايكل بلومبيرج"، قطب الإعلام البالغ 78 عاماً الذي قفز إلى حلبة المنافسة لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي.
وإيستوود المعروف بأدواره في أفلام الغرب الأمريكي والشرطي المارق هاري كالاهان في سلسلة أفلام "ديرتي هاري"، تولى في السابق رئاسة بلدية مدينة كارميل في كاليفورنيا، ولعل هذه التجربة السياسية الصغيرة تشكل قاسماً مشتركاً يجمعه مع رئيس بلدية نيويورك السابق بلومبيرج.
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