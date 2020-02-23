محكمة بريطانية تتهم متشرداً بطعن إمام مسجد في لندن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجهت محكمة بريطانية اتهاماً إلى متشرد ـ 29 عاماًـ بالتسبب بضرر جسدي بالغ، وحيازة سكين بشكل غير شرعي استخدمه في طعن إمام ومؤذن مسجد خلال أداء الصلاة. وطعن دانييل هورتون إمام المسجد المركزي في لندن رأفت مجلاد خلال أداء صلاة العصر، قبل أن يمسك المصلون به بانتظار وصول الشرطة التي ألقت القبض عليه. واستبعدت شرطة لندن على الفور أن تكون هناك دوافع إرهابية وراء حادثة الطعن.

وتلقى مجلاد العلاج في مستشفى في لندن وعاد الجمعة إلى المسجد للصلاة ويده مضمدة، حيث قال للصحفيين "أنا أسامحه، وأشعر بالأسف تجاهه". وأضاف "بالنسبة لي كمسلم لا أحمل في قلبي أي كراهية". وقالت المدعي العام تانيا دوغرا للمحكمة إن مجلاد تعرّض لجرح في رقبته.

وأضافت أن الرجلين يعرفان بعضهما، لأن هورتون اعتاد أن يرتاد المسجد المركزي في ريجينت بارك في شمال غرب لندن خلال السنوات الماضية. وأبقي هورتون رهن التوقيف قبل عقد جلسة استماع ثانية مقررة في 20 آذار/مارس.