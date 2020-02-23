مسؤول محلي: حالات الإصابة بكورونا تتجاوز المئة في إيطاليا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا الارتفاع، الأحد، بعدما أقرت الحكومة سلسلة من الإجراءات الاستثنائية للحد من انتشار المرض في البلد الأكثر تأثراً به في أوروبا.

وقال أتيليو فونتانا حاكم منطقة لومبارديا بشمال إيطاليا، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بالمنطقة ارتفع إلى 89 من 54 في اليوم السابق، مما يرفع العدد الإجمالي للحالات في البلاد إلى ما يفوق المئة. وفي مرسوم استثنائي تمت الموافقة عليه السبت، اعتمدت الحكومة سلطات خاصة حتى تتمكن من منع الناس من مغادرة أو دخول المناطق الأكثر تضرراً. وجاء تطبيق الإجراءات بعد ساعات فقط من وفاة شخصين بسبب الفيروس في شمال البلاد.

وقال المتحدث باسم حاكم منطقة فينيتو بشمال البلاد، الأحد إن عدد الحالات هناك ارتفع إلى 19، بزيادة سبع حالات عن السبت. ومنطقتا لومبارديا وفينيتو، اللتان تمثلان المركز الصناعي لإيطاليا وتسهمان معاً بنسبة 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، هما الأكثر تضرراً بالفيروس في إيطاليا. وتضم لومبارديا العاصمة المالية للبلاد ميلانو التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليون نسمة. وأعلن جوزيبي سالا رئيس بلدية ميلانو إغلاق جميع مدارس المدينة اعتباراً من الاثنين. وأغلقت أيضاً الجامعات في لومبارديا وفينيتو حتى أوائل مارس/آذار. كما ألغيت فعاليات رياضية بالمنطقتين بما في ذلك مباريات بدوري الدرجة الأولى الإيطالي.