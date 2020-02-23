الذكاء الاصطناعي يقيس تدفق الدم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استخدم العلماء لأول مرة الذكاء الاصطناعي لقياس تدفق الدم من خلال دراسة حديثة نشرتها مجلة «الدورة الدموية»، ويُعتقد بأنه سيسهم في توقع أفضل للنوبات القلبية والجلطات الدماغية منذ وقت مبكر.

ويُشكل ضعف الدورة الدموية أحد أعراض مشاكل القلب؛ لذلك يتجه الأطباء لقياس مستوى تدفق الدم لدى المريض ولكن التقنيات المستخدمة لذلك الغرض تكون في الغالب غازية للجسم أو تحمل بعض المخاطر.

وراجع الباحثون صور الرنين المغناطيسي للأوعية الدموية لأكثر من 1000 مريض، واستخدموا تقنية جديدة للذكاء الاصطناعي لتحليل الصور، وتمكنوا بتلك الطريقة من إجراء قياس سريع ودقيق لكمية الدم المتدفقة إلى عضلة القلب، وقاموا بعد ذلك بتقديم النتائج إلى الأطباء الذين يعالجون أولئك المرضى.

وأظهرت المقارنة بين نتائج القياس بالذكاء الاصطناعي وبين حالة كل مريض، أن من كانوا يعانون ضعفاً في تدفق الدم كانوا أكثر عرضة للوفاة وللإصابة بالنوبات القلبية وفشل القلب، ما يشير إلى مقدرة التقنية الحديثة على توقع حالة المرضى بطريقة أفضل من الوسائل المستخدمة حالياً.