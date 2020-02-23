شكرا لقرائتكم خبر عن سلسلة هواتف Galaxy S20 .. تكشف عن عالم جديد لهواتف المحمول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات، الستار عن سلسلة هواتف Galaxy S20، التي تنفرد بذكاء وجمال بالتصميم فهذه السلسلة الجديدة ستكشف عن عالم جديد لهواتف المحمول، حيث أصبح إطار الهاتف أنحف وأصغر حجماً، فقط فتحة كاميرا صغيرة. إن شاشة Infinity-O اللامتناهية والمعتمدة بمجال ديناميكي عالٍ +HDR10 تأتي على شكل شاشة كبيرة تملأ مقدمة الهاتف، فاليوم ستحمل في راحة يديك شاشة سينمائية. وقد ارتقت سلسلة هواتف Galaxy S20 بمعدل التحديث 120 Hz لضمان سهولة الانسيابية والتمرير في تحول الشاشة.

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دقة أعلى

تتميز سلسلة Galaxy S20 بأنها ستغير طريقتك في التصوير وذلك لكاميرتها عالية الدقة والوضوح التي تصل دقتها إلى 108 MP، فهي تتيح لك تقريب الصورة كما تشاء. وللأشخاص محبي صور السيلفي، تقدم لكم سلسلة هواتف Galaxy S20 أقوى كاميرا سيلفي وفرتها هواتف Galaxy، حيث تمتاز بدقة 40MP للحصول على تصوير احترافي يجعل من صورة السيلفي صورة مفصلة وواضحة للغاية.



تقريب الصورة

لأول مرة على الإطلاق، توفر هواتف Galaxyتقنية تقريب الصورة حتى 100 مرة لتجد لقطات لم تعهدها مسبقاً، فمع هذه التقنية المتطورة تأخذك سلسلة هواتف Galaxy S20 إلى أماكن لم يصلها الهاتف المحمول مسبقاً. تبدأ خاصية تقريب الصورة بتقريب بصري هجين أدق بـ 10 مرات، ومدعم بعدسة مطوية مبتكرة ومستشعر الصورة العالية الوضوح، يمكنك جمعها مع تقريب الصورة Super Resolution Zoom المحسنة بالذكاء الاصطناعي لتحصل على لقطة مقربة للمشهد بشكل غير مسبوق.



تصوير فيديو بدقة 8K

استطاعت شركة سامسونج أن ترتقي بدقة ووضوح شاشات سلسلة هواتف Galaxy S20 من مستوى 4K إلى 8K، أي أنها 4 مرات أكبر من UHD و16 مرة أكبر من FHD، مما يعني بإمكانك تصوير لقطات في منتهى الوضوح حتى على شاشات بحجم شاشة السينما. ليس هذا فحسب، يمكنك أيضاً الحصول على صورة بدقة 33MP من فيديو بدقة 8K، فهذه هي طريقة جديدة كلياً لتحويل كل مشهد فيديو إلى صورة عالية الوضوح يمكنك تقريبها كما تشاء لتنعم بلقطات العمر.

لالتقاط الصور الفوتوغرافية كلما رغبت بتصوير مشاهد فيديو. يمكنك أيضًا التقاط 24 فيديو في الثانية بالكاميرا الخلفية، مع خاصية الانتقال بين الكاميرتين الأمامية والخلفية أثناء تصوير فيديو بدقة 4K UHD المبهرة.



ميزة اللقطة الواحدة

توفر سلسلة هواتف Galaxy S20 طريقة جديدة لالتقاط صورة واحدة بعدة أنماط وأشكال، حيث تمثل اللقطة الواحدة في الأساس جزءاً من اللقطات المتتالية التي تطورت كثيراً. بفضل تقنية الذكاء الاصطناعي، تستمر اللقطة الواحدة في التصوير لغاية 10 ثواني، ومن ثم تعود إليك بعدة أنماط، وهذا يعني أن بإمكانك اختيار من بين 14 صورة وفيديو دون أن تضطر لإعادة التصوير. كل ما عليك فعله هو أن تختار وضعية اللقطة الواحدة المدرجة في الكاميرا وقم بالتقاط الصورة. تتنقل اللقطة لمدة 3 ثواني على الاقل و10 ثواني على الاكثر لتصوير المشهد بالكامل.

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التصوير الليلي

الكثير من الأشخاص لا يستطيعون التقاط صورة بواسطة هواتفهم المحمولة في الليل وذلك لظروف الإضاءة المنخفضة، ولكن الحل مع سلسلة هواتف Galaxy S20، حيث تم تكبير حجم المستشعرات بمعدل 3 مرات تقريباً لتتمكن من التقاط العديد من الصور في الليل. ففي وضع الإضاءة المنخفضة، يعمل نظام الكاميرا الاحترافية على التقاط عدة صور دفعة واحدة، ومن ثم جمعها في صورة مبهرة دون أي تشويش يذكر. بفضل المستشعرات الأكبر وتقنية الذكاء الاصطناعي، ستلاحظ أن التحول إلى الوضع الليلي يتيح لك تصوير مشاهد في الليل كتلك التي تصورها في النهار. والآن متى يحل الليل!!



تقنية 5G

تتمتع سلسلة هواتف Galaxy S20 بقدرتها على الاستفادة من شبكات 5G، فبفضل هذه التقنية يمكنك تحميل وتنزل الفيديوهات ومشاركتها بسرعة مذهلة، مما يعني الاستمتاع بالبث المباشر والمشاركة والألعاب بسرعات HyperFast.



فيديو فائق الثبات

هل تجد صعوبة في التقاط صور واضحة للأجسام المتحركة؟ تقدم لك سلسلة هواتف Galaxy S20 تقنية الذكاء الاصطناعي المتطورة تثبت مشاهد الفيديو، حيث يعمل المستشعر الأكبر حجماً والمثبت المضاد للتأرجح على موازنة حركة الكاميرا كي تظهر صورتك بشكل انسيابي وغير مشوشة. والآن يمكنك مباشرة القيام بتحرير الفيديو وإعداد وتنسيق عدة فيديوهات وصور، بالإضافة إلى إدخال مقاطع انتقالية أو نصوص لإعداد فيلمك الخاص.



تتميز سلسلة هواتف Galaxy S20 بضخامة سعة التخزين الأساسية التي تكفي لحفظ 500 فيلم روائي بالإضافة إلى مكان مخصص لـ 750,000 صورة من صورك المفضلة عالية الوضوح. إلى جانب إمكانية زيادة المساحة عبر بطاقة الذاكرة microSD فتصل السعة الإجمالية إلى 1.5 TB. كما توفر هذه السلسلة الجديدة بطارية تدوم طوال اليوم، إذ تمتاز بطريقة شحن فائقة السرعة تصل إلى 5000 mAh. كما أنها ذكية إذ تتأقلم مع العادات التي تتبعها مع الهاتف المحمول، من أجل توفير الطاقة والاستمرار لأطول فترة ممكنة بمجرد شحنها مرة واحدة.



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https://www.samsung.com/ae_ar/smartphones/galaxy-s20/