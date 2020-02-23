دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Meizu تستعد للإعلان عن هاتف Meizu 17 في شهر أبريل ظهر على التقنية بلا حدود.

أكدت أحدث التسريبات على خطط Meizu للإعلان الرسمي عن هاتف Meizu 17 في شهر أبريل، على أن يدعم هذا الإصدار معدل تحديث 90Hz في الشاشة.

خططت الكثير من الشركات للكشف عن الإصدارات الجديدة من الهواتف الذكية ما بين شهر فبراير ومارس المقبل، إلا أن أحد التسريبات قد كشفت عن تأجيل Meizu لموعد الإعلان الرسمي عن هاتفها المرتقب Meizu 17 حتى شهر أبريل.

ولقد ظهرت تسريبات مصورة لشاشة هاتف Meizu 17 على Weibo، والتي إستعرضت بعض من مواصفات الهاتف، الذي ينطلق بشاشة OLED تدعم معدل تحديث 90Hz في الشاشة.

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أيضاً كشفت التسريبات المصورة عن واجهة Flyme UI التي ينطلق بها هاتف Meizu 17 القادم، والتي تدعم تجربة إنسيابية سلسة تحاكي MIUI عند 90Hz.

ومن المقرر أن يدعم هاتف Meizu 17 وفقاً للتسريبات المصورة جودة عرض FHD بلس، بدقة 1080 في 2206 بيكسل، ومن المتوقع أيضاً أن يكون أحد إصدارات هذا العام المميزة بمعالج Snapdragon 865.

المصدر

هذا الموضوع Meizu تستعد للإعلان عن هاتف Meizu 17 في شهر أبريل ظهر على التقنية بلا حدود.