دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع HTC تخطط لإطلاق هاتف 5G مع إصدار جديد من نظارات الواقع الإفتراضي ظهر على التقنية بلا حدود.

أكد تقرير جديد على خطط HTC للإستمرار في المنافسة في سوق الهاتف هذا العام، حيث تستعد لإطلاق إصدارها الأول من هواتف 5G لاحقاً هذا العام، كما تعمل على تطوير إصدار جديد من نظارات الواقع الإفتراضي.

أشار Yves Maitre الرئيس التنفيذي الجديد لشركة HTC في تصريحاته الأخيرة، إلى أن الشركة تستعد لإطلاق إصدارها الأول من هواتف 5G لاحقاً هذا العام، والذي يأتي بنظام تشغيل الأندوريد.

تواجه شركة HTC الكثير من العقبات للإستمرار في المنافسة في سوق الهواتف الذكية، إلا أن الشركة مازالت تراهن على تقنية 5G وأيضاً تقنية الواقع الإفتراضي للعودة إلى الأسواق من جديد.

ولقد أعلن Maitre عن خطط شركة HTC لمضاعفة تطبيقات الواقع الإفتراضي في إطار تركيز الشركة على تعزيز منتجات وتقنية الواقع الإفتراضي، أيضاً أشار إلى أن الشركة ستقدم إصدار جديد من النظارات يجمع بين تقنية الواقع الإفتراضي والواقع المعزز، إلى جانب ميزة الإتصال بشبكات 5G أيضاً.

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من جانب أخر أدى الإنخفاض الواضح في إيرادات الشركة خلال 2019، إلى تغيير في الهيكل الإداري وتولي Maitre منصبه كرئيس تنفيذي للشركة، بينما عاد Cher Wang الرئيس التنفيذي السابق كعضو نشط في مجلس الإدارة.

ويوجه Maitre تركيزه بشكل خاص على قسم الواقع الإفتراضي للشركة، حيث أكد على أن الشركة تستطيع أن تحقيق نمو وتطوير في هذا القسم، للعودة للمنافسة بقوة أمام Facebook Oculus، وسوني مع نظارة PlayStation VR.

المصدر

هذا الموضوع HTC تخطط لإطلاق هاتف 5G مع إصدار جديد من نظارات الواقع الإفتراضي ظهر على التقنية بلا حدود.