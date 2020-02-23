إيران تغلق الجامعات في 10 ولايات بسبب كورونا

أعلن مسؤول إيراني، أمس السبت، إغلاق البلاد للجامعات في 10 ولايات بسبب فيروس كورونا المتحور، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.
وأتى إعلان المتحدث باسم وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا المتحور عبر التليفزيون.
وأعلنت السلطات الإيرانية السبت، وفاة شخصين جراء إصابتهما بفيروس كورونا المتحور (كوفيد-19)، على خلفية صدور توجيهات بتمديد إغلاق المدارس في المدن الكبرى؛ لمنع حدوث مزيد من حالات الإصابة بالفيروس المميت، حسبما أفادت قناة «برس تي في» الإيرانية.
وقال متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية اليوم إن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في إيران وصل 28 شخصًا، بينهم ست حالات وفاة.
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