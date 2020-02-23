زلزال قوته 5.7 درجة يضرب تركيا وإيران

ضرب زلزال بقوة 5.7 على مقياس ريختر المنطقة الحدودية بين تركيا وإيران.
وتحدد مركز الزلزال في محافظة أذربيجان الغربية شمال غربي إيران وعلى عمق 6 كيلومترات.
وأفادت «رويترز»، بأنّ زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر يقع على مسافة 28 كيلومترًا جنوب شرقي سراي في تركيا، وعلى عمق 15 كم تحت سطح الأرض، وذلك دون أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.
من جانبه قال المركز الوطني لرصد الزلازل في باكستان، أمس السبت، إنَّ زلزالًا بلغت شدته 4.7 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة «سوات» والمناطق المحيطة بها، فيما لم تعلن السلطات وقوع ضحايا، حتى الآن.
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