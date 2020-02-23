شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تدين بناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالقدس وتعتبره غير قانونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت جامعة الدول العربية، إعلان رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلى بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة فى القدس الشرقية المحتلة فى جبل أبو غنيم، ومنطقة بيت صفافا، والاعلان عن خطة تهدف لإقامة حى استيطانى على أراضى مطار القدس الدولى "مطار قلنديا".

وأكد الأمين العام المساعد "رئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة" بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو على فى بيان اليوم، أن هذا الإعلان يأتى فى إطار تواصل وتصاعد العدوان الإسرائيلى على حقوق ووجود الشعب الفلسطيني، وبتشجيع وبرعاية من الإدارة الامريكية وبتوافق مع خطة السلام الأمريكية التى تنكل بأبسط الحقوق الفلسطينية خاصة حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولة المستقلة على خط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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وجدد أبو علي، رفض الجامعة العربية للصفقة الامريكية الإسرائيلية والتى تطيح بمرجعيات عملية السلام المستندة الى القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مشددا على أن هذا المخطط الاستيطانى الاستعمارى غير القانونى الذى جاء فى إطار الحملة الانتخابية لليمين الإسرائيلى المتطرف القائمة سيؤدى إلى عزل القدس الشرقية عزلا تاما عن الضفة الغربية ويعمل على تكريس نظام الفصل العنصرى وخلق المعازل ، وتقوض تواصلها الجغرافي، وتدمر مبدأ حل الدولتين.

وطالب الأمين العام المساعد، المجتمع الدولى بالتدخل العاجل لإنفاذ قرارات مجلس الامن ذات الصلة خاصة القرار رقم 2334 لعام 2016، مشيرا إلى أن إسرائيل ( القوة القائمة بالاحتلال ) تتعمد الإطاحة بالمنظومة الدولية وخاصة الأمم المتحدة وقراراتها.