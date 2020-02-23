بعد توقفها شهرا.. غارات التحالف تستهدف مواقع للحوثيين في صنعاء

اليمن / عبدالله أحمد / الخليج 365

شن التحالف العربي في اليمن، الأحد، غارات على مواقع ومعسكرات خاضعة لسيطرة الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال شهود عيان للأناضول، إن مقاتلات التحالف بقيادة السعودية، شنت عدة غارات على مواقع عسكرية للحوثيين جنوب غربي صنعاء، وذلك بعد حوالي شهر من توقف غاراتها على المدينة.

وبحسب الشهود، فإن غارتين جويتين، استهدفتا موقعاً عسكرياً للحوثيين، حيث سُمع دوي الانفجارات في أنحاء المدينة، كما ارتفعت أعمدة الدخان المتصاعدة جراء القصف.

ورجّح الشهود أن تكون الغارتين استهدفتا "لواء الصواريخ في منطقة جبل عطان"، الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

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وذكر أحد السكان للأناضول، أن 3 غارات أخرى استهدفت دار الرئاسة جنوبي صنعاء، دون أن يوضح ما أسفر عنه القصف.

وتأتي هذه الغارات بعد كشف جماعة الحوثي، عن 4 منظومات دفاع جوي جديدة.

ويشهد اليمن منذ أكثر من خمس سنوات حربا عنيفة أدت إلى خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمائة من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

وتقول الأمم المتحدة إن الصراع اليمني أدى إلى مقتل 70 ألف شخص، فيما قدرت تقارير حقوقية سابقة أن النزاع أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 100 ألف يمني.

ومنذ مارس/آذار 2015 ينفذ التحالف عربي، بقيادة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.

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