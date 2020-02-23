الموانئ الكويتية تحظر دخول السفن القادمة من إيران بسبب "كورونا"

محمد إبراهيم / الخليج 365



أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية (حكومية)، حظر دخول السفن القادمة من إيران، لموانئها حتى إشعار آخر، بعد تسجيل حالات إصابة ووفيات بفيروس "كورونا المستجد" في إيران.



وأوضحت المؤسسة في بيان، الأحد، أن القرار جاء ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المؤسسة، للحيلولة دون دخول فيروس كورونا المستجد إلى البلاد، حسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).



ووفق البيان، "يأتي القرار انسجاماً مع الخطة التي وضعتها الحكومة، لاتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة في مكافحة الفيروس".



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وقامت الخطوط الجوية الكويتية، بتشغيل عدد من الرحلات الخاصة لإجلاء ما يزيد عن 700 مسافر من مدينة مشهد الإيرانية، بحسب بيان رسمي، السبت.

والأحد، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع عدد الوفيات إثر الفيروس إلى 8 اشخاص، والإصابات إلى 43.



فيما أعربت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، عن قلقها من زيادة تفشي فيروس كورونا في إيران وانتشاره في دول ذات أنظمة صحية ضعيفة.



وارتفعت حالات الوفاة جراء فيروس كورونا المستجد إلى ألفين و444 شخصا، وإصابة 76 ألفا و936 آخرين، بحسب بيانات السلطات الصينية اليوم الأحد.



وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون أول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

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