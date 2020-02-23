"الدولية للهجرة" توزع مساعدات على 14 ألف نازح في مأرب اليمنية

مأرب/ الخليج 365



أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، الأحد، أنها وزعت مساعدات على 14 ألف نازح في محافظة مأرب شرقي اليمن.



جاء ذلك في بيان صادر عن المنظمة التابعة للأمم المتحدة، تلقت الخليج 365 نسخة منه.



وقالت المنظمة في البيان إنها "تعمل عن كثب مع السلطات في مأرب لدعم الاستجابة الإنسانية في المحافظة".



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وأضافت: "منذ نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، تمكنا من إيصال مساعدات طارئة إلى 14 ألف نازح في مأرب، شملت خدمات رعاية صحية، ومواد إغاثية وإيواء، ومياه نظيفة، وخدمات صرف صحي آمن".



وفي الآونة الأخيرة، زادت وتيرة النزوح في عدد من المدن اليمنية جراء تصاعد القتال بين جماعة الحوثي والقوات الحكومية المدعومة من السعودية والإمارات.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة، ومسلحي الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.



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