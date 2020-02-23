الكويت تحظر دخول السفن القادمة من إيران

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية، حظرَ دخول السفن القادمة من إيران بكل أنواعها لموانئ: (الشعيبة، والشويخ، والدوحة) حتى إشعار آخر، بعد تسجيل حالات إصابة ووفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) هناك.

وقال المدير العام للمؤسسة الشيخ يوسف عبدالله صباح الناصر الصباح في بيان اليوم: “إن القرار جاء ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المؤسسة للحيلولة دون دخول فيروس كورونا المستجد إلى البلاد”.

وأضاف أن القرار يأتي أيضًا انسجامًا مع الخطة التي وضعتها الحكومة الكويتية لاتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة في مكافحة الفيروس.