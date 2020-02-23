ضبط آسيوي متهم بالمتاجرة بشرائح اتصال مزوّرة

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صحيفة الخليج الالكترونية
ألقت شرطة الرياض القبض على وافد متهم بالمتاجرة بشرائح اتصال مزوّرة بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم.
تفصيلاً، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على وافد (بنجلاديشي الجنسية) في العقد الرابع من العمر، وذلك بحي العمل- وسط العاصمة الرياض.
وبعد توافر الدلائل على تورّطه في المتاجرة بشرائح اتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، وتم بحوزته ضبط (31450) شريحة مزوّرة لعددٍ من الشركات المشغلة للاتصالات بالمملكة، حيث جرى توقيفه واُتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.
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