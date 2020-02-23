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شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يوضح شروط ومتطلبات إصدار رخصة القيادة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
كشفت الإدارة العامة للمرور، عن شروط ومتطلبات إصدار رخصة قيادة (خصوصي)، وذكرت أن من بينها ألا يكون المتقدم أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات أو ترويجها أو حيازتها، إضافة إلى السلامة من الأمراض والعاهات التي تعيق عن القيادة.
ونشر «المرور السعودي» إنفوجرافًا يوضح متطلبات إصدار رخصة قيادة (خصوصي)، وجاء به ما يلي:
-إتمام سن الـ 18
-أن لا يكون أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات ترويجها أو حيازتها
– السلامة من الأمراض والعاهات التي تعيق عن القيادة
– اجتياز اختبار القيادة
– دفع الرسوم
– تسديد المخالفات – إن وجدت
– لغير السعوديين، يتطلب وجود إقامة نظامية.
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