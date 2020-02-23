القوات الإسرائيلية تقتل فلسطينيا بالرصاص بالقرب من غزة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية قتل فلسطيني الأحد برصاص إسرائيلي إثر محاولته زرع متفجرة قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي. وقال متحدث باسم الجيش لفرانس برس "بعد النجاح في التصدي لهجوم قرب سياج قطاع غزة هذا الصباح، أخذت جرافة للجيش جثة أحد المعتديين"، مؤكداً بذلك وجود مهاجمين اثنين.

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