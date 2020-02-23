انت الان تتابع "زين" تحصد ثلاث شهادات عالمية من Cisco ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس التنفيذي للأعمال والحلول في زين الكويت حمد المرزوق

أعلنت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن حصولها على ثلاث شهادات عالمية من Cisco الشركة الرائدة عالمياً في مجالات تكنولوجيا الاتصالات والشبكات، وهو الإنجاز الذي يعكس التزامها بتقديم الحلول التكنولوجية الأحدث والأكثر تطوراً وفق أعلى المواصفات والمعايير العالمية لعملائها بقطاع الأعمال في الكويت.

وتُقر الشهادة الأولى من Cisco (وهي شهادة شريك مُتخصص في أنظمة التعاون المتطورة) بقدرات زين فيما يتعلّق بحلول الاتصالات السحابية الموحّدة (HCS) من Cisco في السوق الكويتي، أما الشهادة الثانية (وهي شهادة شريك مُعتمد للخدمات السحابية والمُدارة المتطورة)، فتؤكد على قدرات زين في توفير أحدث الخدمات السحابية والخدمات المُدارة المتطورة لعملاء الهيئات والشركات، كما تعترف الشهادة الثالثة بكون زين شريك رئيسي مُعتمد لشركة Cisco، حيث تهدف حزمة الخدمات والحلول التي تُقدّمها زين بالتعاون مع Cisco لرفع الكفاءة التشغيلية وزيادة الإنتاجية لدى الشركات مع توفير أعلى درجات الأمن.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال الرئيس التنفيذي للأعمال والحلول في زين الكويت حمد المرزوق: " نفخر اليوم بحصولنا على ثلاث شهادات عالمية من شريكنا Cisco، وهو اعتراف من إحدى أكبر روّاد التكنولوجيا في العالم بقدرات زين وكونها الشركة الأولى والوحيدة التي تُقدّم حلول الاتصالات السحابية الموحّدة (HCS) من Cisco في السوق الكويتي، والاعتراف بكوننا شريكاً رئيسياً مُعتمداً لشركة Cisco وقدراتنا في توفير أحدث الخدمات السحابية والخدمات المُدارة المتطورة لعملاء الهيئات والشركات، كما يؤكد هذا الإنجاز ريادة زين وقدراتها في تبنّي أعلى المواصفات العالمية لتقديم الحلول الأكثر تطوراً وبجودة خدمة عالية لعملائنا من الهيئات والشركات، والذين نعتبرهم جزءاً أساسياً من عائلة مُشتركي زين الأكبر في الكويت ".

وبيّن المرزوق قائلاً: " مع سرعة التطوّر التكنولوجي الذي تشهده بيئة الأعمال في الوقت الحاضر، فقد تغيّرت الأدوات التي تعول عليها الشركات لزيادة الإنتاجية ورفع كفاءة الخدمة التي تُقدّمها، ولهذا فقد سعينا من خلال شراكتنا مع Cisco إلى توفير حزمة من الحلول والخدمات المُبتكرة الأحدث عالمياً عبر السحابة لسد الاحتياجات العملية للشركات سواءً الكبيرة أو الصغيرة والمتوسطة، والتي تُقدّم في نفس الوقت أعلى درجات الأمان ضد الهجمات الإلكترونية والمخاطر الرقمية ".

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وأضاف المرزوق: " نحن في زين مُستمرون في تحقيق استراتيجيتنا نحو التحوّل إلى المزوّد الرقمي المُتكامل، والتي نهدف من خلالها بشكل رئيسي إلى تمكين قطاع أعمال أكثر كفاءة في السوق الكويتي، وهو الأمر الذي يعكس حتماً التزامنا بدفع عجلة التحوّل الرقمي في الكويت من خلال المُساهمة في تطوير قطاع الأعمال المحلّي، حيث نعتبر أنفسنا شريكاً فعّالاً في صنع مستقبل الحياة الذكية في الكويت على جميع الأصعدة وعلى رأسها مجالات الأعمال ".

وقال المدير التنفيذي لمبيعات مزوّدي الخدمة في Cisco الشرق الأوسط وأفريقيا علي عامر: " إن اختيار زين لحلول الاتصالات السحابية الموحّدة الخاصة بـ Cisco يُعزز من مركزها كمزوّد الاتصالات المُبتكر والسبّاق في الكويت. نحن في Cisco نفخر بكوننا الشريك الذي اختارته زين لمُساعدتها على تعزيز إمكاناتها وتدعيم حلولها الأمنية وتحسين عملياتها وتحقيق أهدافها بما يتماشى مع المشاريع الوطنية في الكويت ".

وتُقدّم زين حلول Cisco للاتصالات السحابية المُوحّدة (HCS) للشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، والتي توفّر للعملاء إمكانية التواصل عبر حلول اتصالات صوتية موحّدة، وتقوم بتمكين حلول اتصالات صوتية ومرئية عبر الخدمات السحابية، وحلول الاتصالات المحسّنة، والتفاعل بين الموظفين بمرونة وسهولة عبر أجهزة Cisco المتطورة، كما تُقدّم زين مجموعة واسعة من الحلول المُبتكرة الأخرى لعملاء الهيئات والشركات مثل التحكّم بالاتصالات الصوتية والمرئية، وحلول التنقل (SNR)، والتراسل الفوري، ومعلومات التواجد، والاتصال المرئي من جهاز إلى آخر، وجهاز الهاتف مع شاشة، والهواتف الذكية، والتواصل عن بعد، والتراسل الموحّد، وبث الڤيديو، والاجتماعات المتعددة على الشبكة، ومركز الاتصال، وغيرها من الحلول.