شكرا لقرائتكم خبر عن سبعة قتلى في تركيا جراء زلزال على الحدود مع إيران والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قضى سبعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال في محافظة «وان» شرق تركيا بعد زلزال بلغت شدّته 5,7 درجة، وضرب شمال غرب إيران قرب الحدود مع تركيا، بحسب وزير الداخلية التركي سليمان صويلو.

ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» التركية عن وزير الداخلية قوله إن خمسة أشخاص آخرين جُرحوا ونُقلوا إلى المستشفى وعلق آخرون تحت الأنقاض مشيراً إلى أن «جهود البحث والإنقاذ مستمرة». وبحسب المركز الأمريكي للدراسات الجيولوجية، يقع مركز الزلزال قرب قرية حبش عليا الإيرانية، على بعد أقلّ من عشرة كيلومترات من الحدود مع تركيا. وأشارت وكالة «الأناضول» إلى أن الزلزال تسبب بأضرار في قرى عدة في محافظة وان الواقعة قرب الحدود مع إيران.

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