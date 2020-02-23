العثور على جثتي متسلقين بولنديين في جبال تاترا السلوفاكية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قضى متسلقا جبال بولنديان شابان في جبال تاترا السلوفاكية جراء عاصفة ثلوج ورياح عاتية، بحسب هيئة الإغاثة الجبلية السلوفاكية السبت.

وأشارت الهيئة إلى أنها "عثرت على جثتي متسلقين بولنديين يبلغان من العمر 27 عاماً و25 عاماً" بعد يوم طويل من عمليات البحث عن رجلين جرى الإبلاغ عن فقدانهما قرب قمة كيزمارسكي على علو 2558 متراً. ومشطت السلطات جبل كيزمارسكي ومنحدراته والقمم المحيطة به جواً، لكن بسبب قوة الرياح لم تتمكن طوافة الإنقاذ من الاقتراب من الموقع المباشر للقمة.

وأشار بيان نشرته الهيئة السبت، إلى أن عناصر الإغاثة عادوا بعد محاولات عدة إلى قاعدتهم في ستاري سموكوفيك حيث جمعوا فرقاً عدة من المسعفين ونشروهم بواسطة الطوافة عند كل جوانب قمة كيزمارسكي. وتعد إحدى أكثر وجهات التسلق رواجاً في جبال تاترا.