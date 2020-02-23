تعاون إماراتي سعودي لدعم المصدرين والشركات المحلية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبرمت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في الإمارات، اتفاقية مع الصندوق السعودي للتنمية في مجال تمويل وتأمين ائتمان الصادرات غير النفطية للبلدين، ومن شأن هذا التعاون أن يعود بالنفع على المصدرين السعوديين والشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها.

يمثل هذا التعاون خطوة حيوية في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين وبالتالي توسيع أعمال الشركات المحلية في كلا البلدين وخلق مزيد من الفرص التجارية لتلك الشركات العاملة في مجال التصدير والتجارة. وتم إبرام اتفاقية الشراكة هذه بحضور كبار المسؤولين من كلا الجانبين.

وبموجب اتفاقية الشراكة، ستعمل الاتحاد لائتمان الصادرات مع الصندوق السعودي للتنمية بشكل وثيق في مجالات التأمين وإعادة التأمين؛ المعلومات التجارية وتبادل الرأي الائتماني؛ التعاون في برامج التدريب الفني؛ النشاط التسويقي؛ برامج الشركات الصغيرة والمتوسطة، والعديد من المجالات الأخرى.

وقال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: «هذا التعاون سيفيد الشركات في الإمارات، حيث سيكون بإمكانها الوصول إلى أحدث المعلومات المتعمقة حول السوق، بالإضافة إلى حلول الائتمان التجاري المبتكرة التي تقدمها الشركة لتساهم في نمو وتنويع أعمال هذه الشركات».

من جانبه، قال الدكتور خالد بن سليمان الخضيري، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية: منذ إطلاقه في السبعينات، نجح الصندوق بتمويل برامج في مختلف القطاعات الاقتصادية بما في ذلك التعليم والصحة والنقل والزراعة والطاقة والمياه. نحن نؤمن أن شراكتنا مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات ستعود بالنفع على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ستتمكن من تجاوز التحديات المالية التي قد تحول دون نمو أعمالها.