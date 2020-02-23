«قضاء أبوظبي» تسلم مستحقات 762 عاملاً عبر المحكمة المتنقلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنهت محكمة أبوظبي العمالية، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، نزاعاً عمالياً لـ 762 عاملاً، بإتمام تسليم مستحقاتهم عبر المحكمة المتنقلة، عقب اتخاذ جميع الإجراءات القانونية من تقييد المطالبات ونظر القضايا وإصدار أحكام قضائية بمستحقات كل عامل على حدة، مع النفاذ المعجل.

وأفادت المحكمة العمالية، بتطبيق آلية واضحة ومحددة بالتنسيق مع الجهات المعنية، تضمن إنهاء النزاعات في وقت قياسي، وحصول جميع الأطراف على الحقوق التي نظمها القانون، في إطار حرص دولة الإمارات على صون حقوق العمال، وضمان حمايتهم، في ظل سيادة القانون، عبر منظومة قضائية متطورة تلبي جميع المتطلبات وتحقق مفهوم العدالة الناجزة.

وأشارت إلى الاهتمام الكبير الذي توليه دائرة القضاء، تنفيذاً لتوجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بالتركيز على سرعة الفصل في القضايا وتقصير أمد التقاضي، مع ضمان جودة الأحكام ودقتها، لتحقيق الهدف الرئيس المتمثل في قضاء عادل وناجز.

وثمنت الدائرة، تكامل الجهود بين الجهات المعنية، لتوفير الخدمات التي تساعد العمال على تحصيل متطلباتهم المعيشية، خلال المرحلة الانتقالية، نحو التسوية النهائية لأوضاعهم، مع الجهود الاستثنائية لوزارة الموارد البشرية والتوطين في تسوية أوضاع العمال الراغبين في الانتقال إلى شركات أخرى.