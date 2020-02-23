41 % من برمجيات 2019 الخبيثة جديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشرت شركة «فاير آي» المتخصصة في مجال الأمن القائم على استقصاء البيانات والمعلومات، نتائج تقرير وحدة «مانديانت» السنوي للأمن الإلكتروني للعام 2020، ويطرح هذا التقرير إحصائيات ورؤى مستقاة من التحقيقات التي أجرتها وحدة مانديانت، والتي غطت مختلف أنحاء العالم خلال العام 2019.

وأظهرت نتائج التقرير انخفاضاً ملحوظاً في متوسط زمن الاستيطان العالمي، المعروف بالزمن المستغرق منذ بداية دورة الاختراق والتسلل عبر الإنترنت التي تم تحديدها، حيث سجّل 56 يوماً بانخفاض 28%، مقارنة بـ 78 يوماً سجلها في تقرير العام الماضي. ويعزو خبراء وحدة «مانديانت» هذا الانخفاض إلى تحسين المؤسسات لبرامج الكشف التي تستثمرها، بالإضافة إلى موجة التغيير التي طالت سلوكيات الجهات المهاجمة، مثل التنامي المستمر في الهجمات التخريبية (على سبيل المثال، برمجية الفدية الخبيثة، وعمليات تعدين العملات الرقمية)، التي غالباً ما تنطوي على زمن استيطان أقصر مقارنة بغيرها من الهجمات.

وفصّل التقرير الجديد آلية رصد عائلات البرمجيات الخبيثة التي تمت ملاحظتها خلال العام 2019، ويشير إلى أن 41% منها لم يتم رصدها من قبل. علاوة على ذلك، فإن 70% من العينات التي تم رصدها وتحديدها تنتمي إلى إحدى أكثر خمس عائلات يتم رصدها بشكل متكرر، والتي تستند إلى أدوات وبرامج مفتوحة المصدر بآلية تطوير نشطة. وتوضّح هذه النقاط بأن هدف مصممي هذه البرمجيات الخبيثة لا يقتصر على الابتكار فحسب، حيث إن قراصنة الإنترنت يلجؤون أيضاً للاستعانة بمصادر خارجية من أجل إتمام مهامهم، وذلك لإنجاز العمليات والهجمات بوتيرة أسرع.

وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن غالبية عائلات البرمجيات الخبيثة الجديدة أثرت في نظام التشغيل «ويندوز»، أو في عدة أنظمة أخرى. بينما رصد تقرير وحدة «مانديانت» وجود عائلات جديدة من البرمجيات الخبيثة تؤثر فقط في نظامي التشغيل لينكس أو ماكنتوش، إلا أنه نشاط محدود.