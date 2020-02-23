ساويرس يتفاوض لشراء 51% من «شلاتين للثروة المعدنية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الملياردير المصري نجيب ساويرس الأحد إنه يتفاوض للاستحواذ على 51% من شركة شلاتين للثروة المعدنية، وذلك في إطار مساعيه لدخول مجال استخراج الذهب في مصر.

تملك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية 35% من الشركة ويحوز جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع 34% وبنك الاستثمار القومي 24% والشركة المصرية للثروات 7%.

وفي وقت سابق أمس، قال مسؤول في الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إن مصر تخطط لطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية خلال النصف الأول من مارس/آذار المقبل.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه «سيتم طرح الصحراء الشرقية أمام المستثمرين بنظام البلوكات على أن يتم إغلاق كل مرحلة بعد أربعة أشهر من طرحها، المزايدة سيتم طرحها بنظام الإتاوة والضرائب وحصة للحكومة».

من المعتقد أن الصحراء الشرقية لمصر غنية بالذهب لكن التعقيدات والعراقيل التنظيمية حالت لعقود دون فتحها أمام الاستثمارات الخاصة.

ويتركز إنتاج الذهب بمصر حالياً في منجم السكري بالصحراء الشرقية والذي تديره شركة سنتامين المدرجة في لندن. (رويترز)