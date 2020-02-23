شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تكرّم مشروع سلطان الثقافي وتستضيف الشارقة في «لندن للكتاب» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

تحتفي المملكة المتحدة بالمشروع الثقافي لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتتوج إمارة الشارقة ضيف شرف فعاليات معرض لندن الدولي للكتاب 2020 الذي يقام في مركز أولمبيا للمعارض خلال الفترة من 10 وحتى 12 مارس، حيث تشارك الإمارة بجناح خاص تحت إشراف هيئة الشارقة للكتاب، تعرض من خلاله النتاجات الإبداعية الثقافية والأدبية ل 22 مؤسسة إماراتية.

وتجمع الإمارة 12 كاتباً وفناناً من رموز الحراك الثقافي الإماراتي في حوار مفتوح مع نظرائهم البريطانيين، يستعرضون خلاله المرتكزات التي قام عليها المشروع المعرفي والإنساني لصاحب السمو حاكم الشارقة، ويقدمون سبع جلسات نقاشية فكرية ومنتديات أدبية وأمسيات شعرية ومسابقات في الترجمة إلى العربية، ويتوقفون عند ملامح الرواية والشعر الإماراتي والعربي، إلى جانب ما يقابله من جهود تأكيد الهوية والتراث الشعبي المحلي.

تستعرض الشارقة خلال مشاركتها في المعرض فرص التعاون والشراكة الفاعلة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة في مختلف المجالات المعرفية؛ إذ تقدم هيئة الشارقة للكتاب رعاية لخمس دور نشر محلية، لتدعم فرص تعزيز التعاون في النشر والترجمة مع نظرائهم في المملكة المتحدة والعالم، وتفتح باب العمل المشترك مع غيرها من المؤسسات المتخصصة في قطاع النشر.

وقال أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب: «يُعبّر اختيار الشارقة ضيف شرف معرض لندن الدولي للكتاب عن التقدير للمشروع الحضاري الذي بناه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ويؤكد هذا الاحتفاء رؤية ورسالة صاحب السمو حاكم الشارقة الداعية إلى فتح أفق الحوار والتواصل البناء مع مختلف ثقافات العالم عبر بوابة المعرفة، والإبداع، والثقافة، حيث تقدم الشارقة خلال المعرض الذي يعد واحداً من أكبر معارض الكتب في العالم، مشروعها الحضاري وتجربة الإمارات الثقافية أمام مختلف بلدان العالم».

وأضاف العامري: «تركز هيئة الشارقة للكتاب في إشرافها على فعاليات الإمارة في المعرض، على توفير منصة عالمية أمام الكتّاب والناشرين والمبدعين يمكن من خلالها بناء قاعدة عمل مشترك وتعاون مستقبلي على مختلف المستويات، إذ نضع برنامجاً شاملاً يلتقي فيه الشاعر والروائي والباحث الإماراتي مع نظيره الإنجليزي، ويبحث فيه الناشر فرص العمل مع ناشرين من مختلف اللغات والثقافات، وفي الوقت نفسه نضع جمهور المعرض أمام ملامح من التراث الشعبي المحلي بما يزخر به من قيم جمالية وإبداعية».

بدورها قالت جاكس توماس، مدير معرض لندن الدولي للكتاب: «يشرفنا أن نرحب بهذه النخبة المتميزة من الأدباء في دورة هذا العام من معرض لندن الدولي للكتاب، كما نتوجه بالشكر إلى شركائنا في المجلس الثقافي البريطاني وهيئة الشارقة للكتاب على تعاونهم البنّاء في وضع هذا البرنامج الغني، الذي يعكس دور المعرض في فتح أبواب الحوار الثقافي والتعاون التجاري مع مختلف دول العالم. ونأمل أن يتمكن الناشرون والقراء من استثمار هذا الحدث لإثراء معارفهم بالتراث الثقافي وواقع التأليف».

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تنظم الشارقة سلسلة من الجلسات والندوات الأدبية بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، في عدد من المؤسسات المعرفية والأكاديمية البريطانية، وتتيح الفرصة أمام زوار المعرض للقاء مجموعة من أعلام الأدب الإماراتي المعاصر، إذ يستعرض كل من محمد المر، وعمر سيف غباش، وسلطان العميمي، وإيمان اليوسف، التجربة الإماراتية في مجال الكتابة والتأليف ومكانتها في الأدب العربي، فيما تقدم كل من خلود المعلا وعفراء عتيق قراءات في القصيدة وجماليات الشعر العربي.

وتجمع فعاليات الإمارة الدكتور عبدالعزيز المسلم والكاتبة دبي أبوالهول، خلال جلسة حوارية، حول تأثير الحكايات الخرافية الشعبية في حركة التأليف في الإمارات. وتشمل فعاليات الشارقة بالمعرض جلسة حوارية حول دور الكتاب في تفعيل الحراك الثقافي الإماراتي يقدمها كل من الممثل المسرحي الإماراتي حبيب غلوم العطار مع عبدالله النعيمي، لتتواصل الجلسات بحوار تلتقي فيه الكاتبة صالحة عبيد بالكاتبة ريم الكمالي لمناقشة استخدام اللغة العربية في الأدب الإماراتي المعاصر.

الشارقة بوابة لسوق النشر في المنطقة

وتسلط هيئة الشارقة للكتاب خلال مشاركتها في المعرض الضوء على النمو الذي شهدته قطاعات النشر في الإمارات والمنطقة خلال السنوات القليلة الماضية، إلى جانب استكشاف فرص دعم الكتاب العربي ونشر الثقافة العربية على مستوى عالمي.

وتستعرض الهيئة مبادرتها الرائدة للارتقاء بقطاع النشر في الدولة وأبرزها المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، المنطقة الحرة الأولى من نوعها في العالم المختصة بخدمة قطاع النشر والطباعة، إلى جانب تعريف المشاركين بواقع صناعة التوزيع والطباعة في السوق العربية.

وتخصص الهيئة مجموعة من الجلسات الرامية إلى مناقشة التحديات والفرص في مجال الترجمة من اللغة العربية وإليها، والعديد من المواضيع الأخرى، إضافة إلى تقديم معلومات مفصلة عن «منحة معرض الشارقة الدولي للكتاب للترجمة والحقوق».

ويضم جناح الشارقة ضيف شرف معرض لندن الدولي للكتاب الذي تشرف عليه هيئة الشارقة للكتاب، ممثلين لعدد من الهيئات والمؤسسات الثقافية والأدبية، منها اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، ومكتب الشارقة العاصمة العالمية للكتاب 2019، وجمعية الناشرين الإماراتيين، ودائرة الثقافة في الشارقة، ودارة الدكتور سلطان القاسمي للدراسات الخليجية، ومعهد الشارقة للتراث، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ومؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، ومجلس إرثي للحرف المعاصرة، وجامعة الشارقة، ومدينة الشارقة للنشر، ومنشورات القاسمي، والمجلس الإماراتي لكتب اليافعين، ومجموعة كلمات، وثقافة بلا حدود، ومبادرة 1001 عنوان، وجمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، وهيئة الشارقة للآثار، ومسرح الشارقة الوطني، ومؤسسة الشارقة للفنون، وجمعية الإمارات للملكية الفكرية.