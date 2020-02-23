دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع إنطلاق فعاليات المعرض السعودي الدولي للتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية ظهر على التقنية بلا حدود.

المعرض السعودي الدولي للتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية نقطة إنطلاق لرؤية حضارية جديدة في تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية.

يتجه العالم بخطوات سريعة للتحول إلى العالم الرقمي الذي يجذب أكبر قاعدة من المستخدمين خلال السنوات الأخيرة، وفي إطار تحقيق رؤية المملكة 2030، يجمع المعرض السعودي الدولي للتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية الذي ينطلق من مدينة الرياض من 3 إلى 4 من مارس، كل الأدوات والتقنيات التي تقدم تجربة سلسة لأصحاب المشروعات للإنطلاق إلى العالم الرقمي وتحقيق النجاح.

تقتصر عملية التجارة والتسويق التقليدية على تجربة محدودة بنطاق جغرافي، أو قاعدة صغيرة من المستخدمين، وهو ما يؤكد على ضرورة مواكبة التطور الحضاري الذي يتجه إلى التحول الكامل للعالم الرقمي، والذي ينتقل بالمشروعات الصغيرة والخدمات من نطاق جغرافي محدود إلى أسواق متنوعة في مختلف أنحاء العالم، مع قاعدة أكبر من المستخدمين.

المعرض السعودي الدولي طريقك للإنطلاق في عالم التجارة والتسويق الإلكتروني

يرغب الكثير من أصحاب المشروعات للتحول إلى التجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني بالمنتجات الخاصة بهم أو المشروعات الجديدة أو أيضاً الخدمات، وهنا يأتي دور المعرض السعودي الدولي للتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية، الذي يقدم للمستخدم أسلوب جديد لتحقيق النجاح، ويبرز الأدوات والتقنيات التي يحتاج إليها الزائرين لبدء التجارة الإلكترونية، كما يبرز للزائرين كيفية التسويق للمنتجات والخدمات عبر شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الإجتماعي.

يمكن لزائري المعرض السعودي الدولي للتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية أيضاً التعرف على كيفية الإنطلاق بخطط تسويقية لإقناع العملاء وتحقيق الأرباح.

كما يستعرض المعرض السعودي الدولي على مسرح BEST 2020 أيضاً بعض القصص الخاصة بالشباب الذين حققوا النجاح بمشروعاتهم في التجارة الإلكترونية، بهدف إلهام زائري المعرض وأصحاب المشروعات لنقطة الإنطلاق، والإستفادة من الخبرات الخاصة بهم في هذا المجال.

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أدوات يقدمها المعرض السعودي الدولي لدعم الزائرين للإنطلاق في العالم الرقمي للتجارة والتسويق الإلكتروني

يأتي المعرض السعودي الدولي للتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية بهدف رئيسي لتطوير وعي المستخدمين، وتوجيه المستخدمين إلى الأدوات والتقنيات الموثوقة والجديدة لبدء التجارة والتسويق الإلكتروني في العالم الرقمي، ويقدم المعرض السعودي الدولي هذا العام مميزات جديدة للزائرين يأتي من بينها:

مزاد للتطبيقات الناشئة، الذي يقدم تجربة فريدة لزائري المعرض للإنطلاق في العالم الرقمي بتطبيقات مجهزة وناشئة للتجارة الإلكترونية.

يمكن لزائري المعرض أيضاً الإشتراك في تجربة مميزة لورش العمل المجانية، وذلك عبر التسجيل من خلال التطبيق الرسمي للمعرض السعودي الدولي SIDMC أو عبر الموقع الرسمي SIDMC.

سيكون لبعض الزائرين فرصة أيضاً للحصول على متاجر إلكترونية مجهزة كهدايا من المعرض لإطلاق مشروعاتهم وبدء التجارة والتسويق الإلكتروني.

كما يقدم المعرض السعودي الدولي للتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية فرصة للحصول على كوبونات خصم في بعض المتاجر الإلكترونية.

المعرض السعودي الدولي للتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية نقطة البداية للإنطلاق في العالم الرقمي

ينطلق المعرض السعودي الدولي هذا العام من مدينة الرياض من مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بهدف رئيسي لدعم المستخدمين في تحقيق النجاح والأرباح، والوصول بالمملكة العربية السعودية إلى مركز حضاري يواكب التطور السريع، ويدعم تحقيق رؤية المملكة 2030.

ولتحقيق هذه الأهداف سيجمع المعرض كل ما يحتاج إليه أصحاب المشروعات والخدمات من أدوات وتقنيات موثوقة يمكن أن تدعم إنطلاق المشروعات في التجارة الإلكترونية بآداء سريع، مع توجيه المستخدمين إلى الطرق الفعالة للتسويق وتحقيق الأرباح.

كما يوفر المعرض فرص للإشتراك على أرض الواقع وتجربة آلية التسويق والتجارة الإلكرتونية والتعرف على مدى تأثيرها في الوصول إلى أكبر قاعدة من المستخدمين، كما يقدم المعرض التوجيه الأمثل لإقناع المستخدمين بالمنتجات والخدمات، وأيضاً يوجه أصحاب المشروعات إلى كيفية التخطيط لعملية تسويق ناجحة لإرضاء العملاء.

يمكنك التعرف على مزيد من المعلومات حول المعرض السعودي الدولي للتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية عبر الموقع الرسمي https://sidmc-sa.com/home-en/، كما يمكنك تحميل التطبيق الرسمي للإشترك في فعاليات المعرض عبر SIDMC.

هذا الموضوع إنطلاق فعاليات المعرض السعودي الدولي للتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية ظهر على التقنية بلا حدود.