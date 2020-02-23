شكرا لقرائتكم خبر عن البحرية الأردنية ترفع مستوى تأهبها لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت الهيئة البحرية الأردنية، مستوى تأهبها لطواقمها وكوادرها كافة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، للكشف الحسى على جميع البواخر التى تدخل المياه الإقليمية الأردنية، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا فى عدد من الدول المحيطة، وقال مدير عام الهيئة المهندس محمد السلمان - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية، اليوم الأحد، إنه فى حال الاشتباه بأى إصابة غير طبيعية، تمنع السفينة من الاصطفاف على أرصفة الموانئ، وتبقى بالمياه الإقليمية لحين التأكد من الإصابة.

وأوضح مدير عام الهيئة البحرية الأردنية المهندس محمد السلمان، أن كابتن الباخرة أو السفينة وحسب الاتفاقيات الدولية ملزم بتقديم إقرار صحى لطاقمه كاملا وشهادات خلو من الأمراض.

وأشار إلى، أنه خلال 48 ساعة القادمة لا توجد أى باخرة قادمة من الصين لموانئ العقبة، ولم تسجل أى حالة مرضية خلال الفترة الماضية.

و كان المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، قد أعلن منذ قليل عن ارتفاع الوفيات فى إيران بسبب فيروس كورونا إلى 8 أشخاص، وتأكيد اصابة 43، وذلك فى تصريح للتلفزيون الايرانى نقلته وكالة أنباء فارس.

وكان دعا وزير الصحة الإيرانى سعيد نمكى، المواطنين الإيرانيين لتجنب زيارة المراقد الدينية داخل إيران، وأكد أن الصين كانت مشأن انتقال عدوى فيروس لمدينة قم وفقا لوكالة فارس الإيرانية.

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وأضاف المسئول الإيراني: ووفقا لتحقيقاتنا، وجدنا أن مصدر الفيروس هو صينيين، وأحد الوفيات فى إيران كان تاجرا يسافر إلى الصين عبر رحلات جوية غير مباشرة.

وقال أن السلطات ستقوم بتوزيع كمامات طبية مجانية فى مدينة قم، كما علقت الدراسة فى المدارس والجامعات فى طهران وعدة مدن.

وأكد عمدة العاصمة الإيرانية بيروز جناحى إصابة مرتضى رحمان زادة رئيس بلدية المنطقة 13 بالعاصمة طهران، بفيروس كرونا وذلك بعد تضارب فى الانباء حول اصابته بالفيروس، حيث قال حناجى أن فحوصات مرتضى وتحاليل فيروس كرونا أكدت اصابته بالمرض، وأظهرت نتائج من تحاليل 3 أجراها إيجابية المرض، وأكد إصابته بالفيروس القاتل.

ووفقا لوسائل إعلام إيرانية، فان المسئولين الذين خالطوا رحمان زادة، فرضوا على أنفسهم حجر صحى، وقال إبراهيم امينى، نائب رئيس البلدية، أن أعضاء بلدية طهران، رجحوا دخول الحجر الصحى بعد اختلاطهم برئيس بلدية المنطقة 13 بالعاصمة طهران.