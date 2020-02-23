شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب العراقى يحدد جلسة الأربعاء للتصويت على منح الثقة لحكومة علاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقى، الأربعاء المقبل موعدا لجلسة التصويت على حكومة علاوى، جاء ذلك بحسب ما نقلته شبكة سكاى نيوز الإخبارية اليوم الأحد دون التطرق لتفاصيل أخرى، ووجه رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، أمس السبت، بتفويض الجهات المعنية بقرار تمديد إيقاف استقبال الوافدين من إيران كأحد الاجراءات للتصدى لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح مكتب عبد المهدى، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، أن رئيس الوزراء‎ عادل عبدالمهدى ترأس، مساء اليوم، الجلسة الخامسة للجنة الأمر الديوانى 55 لعام 2020 حول فيروس كورونا، بحضور وزير الصحة والبيئة ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية فى العراق وعدد من المسؤولين.

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وأضاف أنه جرى متابعة الجهود الحكومية والإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة فى جميع المحافظات والمنافذ الحدودية، مبينا أن عبد المهدى شكر الجهود التى تقدم من قبل وزارتى الصحة والبيئة والوزارات والهيئات الأخرى.

وأكد عبد المهدى على ضرورة تكثيف حملات التوعية والإعلام والتثقيف الصحى حول طرق الوقاية من المرض، موجها بـ"تفويض الخلية قرار تمديد إيقاف استقبال الوافدين من إيران عدا العراقيين، مع المتابعة الدقيقة والمستمرة لكافة المستجدات"، وكانت السلطات الايرانية المختصة قد أعلنت، فى وقت سابق، وفاة شخص مصاب بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الوفيات بهذا المرض فى ايران إلى 6 حالات.