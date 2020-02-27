الشاعر الغنائي المصري تامر حسين لـ محمد رمضان: "ياريت تنجح بشرف.. ومتتهمش الناس باطل"

وجه الشاعر الغنائي المصري تامر حسين، رسالة للفنان المصري محمد رمضان، الذي اتهم الفنان عمرو دياب بمحاربته، موضحا أن الأخير له تاريخ كبير وخبرة 30 عاما في مجال الغناء، ولا يعقل بالمنطق أن يحاربه، وطاالب تامر حسين، من محمد رمضان، أن ينجح بعيدا عن تزيف الحقائق، واتهام المشاهير بالباطل.

وكتب "حسين" عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحقيقة مش عارف احنا بقينا نستحل نتهم الناس بالباطل ازاى ؟وهل يُعقل راجل مُتربع على قمة الغناء ٣٠ سنة ومطرب وبيغنى ويسلطن ومواكب ومتطور وشايل صناعة بحالها على كتافه ومشرف مصر بقاله سنين بسيرته وأعماله ونجاحاته وقدوة بجد للشباب ومختلف الأجيال والأعمار ومطرب كبير ..مش بيقول (راب) ولا دخيل على الشُغلانة حايفكر يمنع ممثل أو مؤدى من الغُنا أو حايحاربك مثلاً".

وأضاف: "ياجماعة اتقوا الله واعقلوا اللى بيتقال الناس مش حاتتعاطف مع الهزى ده الناس بتشمئز من الكلام اللى مفيهوش ريحة المنطق ... وربنا يهدى".

وتابع تامر حسين قائلا: "وادى رد محامى المطرب عمرو دياب على الإتهام الباطل ...ياريت يا أستاذ يللى بتتهم الناس بالباطل نحافظ على رموزنا الحقيقين والمؤثرين بالإيجاب ونجومنا الكبار اللى فاضلين لنا عشان لما تبقى حضرتك ناجح ٣٠ سنة على التوالى نتشرف بيك وب انجازاتك وبسيرتك ونقف ضد اللى يمسك بكلمه الكبير له مقامه واحترامه وتقديره ... وياريت ننجح بشرف".

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