نمو الناتج المحلي الحقيقي للإمارات 2.9 بالمئة في 2019

محمد إبراهيم / الخليج 365



أفادت بيانات رسمية، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 2.9 بالمئة في 2019، مقابل 1.7 بالمئة بالعام السابق له.



وحسب التقرير الاقتصادي الربعي الصادر عن مصرف الإمارات المركزي، الأحد، فإن النمو جاء مدفوعا بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 1.1 بالمئة على أساس سنوي، بجانب نمو القطاع النفطي بنسبة 7.6 بالمئة نتيجة الزيادة المرتفعة في إنتاج الغاز الطبيعي والمكثفات التابعة له.



وخلال الربع الرابع من العام الماضي، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الإمارات نمواً بنسبة 1.3 بالمئة، قياسا على الربع المماثل من 2018.



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وأورد التقرير بأن إنتاج النفط في الإمارات سجل انخفاضا هامشيا خلال الربع الرابع، مقارنة بالربع السابق له بنسبة 0.3 بالمئة في المتوسط ليصل إلى 3.04 مليون برميل يوميا.



بينما انخفض الإنتاج النفطي بنسبة 6.9 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأخير من 2019، في ظل التزام أبوظبي بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها بين أعضاء منظمة أوبك وحلفائها.



كان مقررا الانتهاء من اتفاق خفض الإنتاج الحالي، في يونيو/ حزيران 2019، لكن تم تمديد الاتفاق مطلع يوليو / تموز الماضي 9 أشهر إضافية حتى مارس/ آذار المقبل



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