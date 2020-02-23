"حماس"و"الجهاد" تحملان إسرائيل تبعات قتل فلسطيني بغزة



غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365

حمّلت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، الأحد، الجانب الإسرائيلي "تبعات قتل فلسطيني وإصابة 3 آخرين"، قرب السياج الأمني، جنوبي قطاع غزة.

ووصفت الحركتان، في تصريحات منفصلة، الحدث بـ"الجريمة البشعة".

المتحدث باسم حركة "حماس"، فوزي برهوم، قال في تصريح وصل "الخليج 365" نسخة منه إن "تعمّد الاحتلال الإسرائيلي قتل شاب أعزل على تخوم قطاع غزة والتنكيل بجثته تحت سمع وبصر العالم أجمع، جريمة بشعة تضاف إلى سجل جرائمه الأسود بحق الشعب".

وأضاف "يتحمل العدو الصهيوني تبعات هذه الجريمة ونتائجها".



وبيّن أن هذه الجريمة لن "تثنِ الشعب عن مواصلة مشواره النضالي ضد الاحتلال وسياساته وجرائمه".



واستكمل قائلاً "هذه الجرائم لن تجعل شعبنا يستكين أو يرضخ، ولن تكسر إرادته، بل ستزيده قوة وستجعله أكثر إصرارا على مقاومة المحتل".



بدوره، قال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي، مصعب البريم، في تصريح مقتضب لـ"الخليج 365" إن "الاحتلال الإسرائيلي سيدفع ثمن جرائمه المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني".



Advertisements

وأضاف "ما حدث جنوبي قطاع غزة هي جريمة مكتملة الأركان".

وصباح الأحد، قتل الجيش الإسرائيلي، فلسطينيا، وأصاب 3 آخرين، قرب السياج الأمني، جنوبي قطاع غزة.

وكانت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، قالت الأحد، في تصريح وصل "الخليج 365" نسخة منه، إن "محمد علي الناعم (27 عاما)، استشهد في جريمة صهيونية وحشية شرقي مدينة خانيونس، جنوبي القطاع"، موضحة أنه "أحد مجاهديها".



وأفاد شهود عيان، للأناضول، أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار، على فلسطينيَين اثنين، صباح الأحد، قرب السياج الأمني، شرق بلدة عبسان في غزة (جنوب شرق)، فقتل أحدهما، وأصاب الآخر.

وقال الشهود، إن القوات الإسرائيلية منعت نقل الشهيد والمصاب من المكان، وأطلقت النار على شبان فلسطينيين اقتربوا من السياج لسحبهم، ما أسفر عن إصابة اثنين منهم بالرصاص في أقدامهم.

وذكر شهود العيان أن جرافة إسرائيلية، نقلت جثمان الشهيد، بطريقة "مُهينة"، إلى الجانب الآخر من الحدود، فيما تمكن الشبان من سحب المصاب الثاني، والذي تم نقله إلى المستشفى الأوروبي، جنوبي القطاع.

ولم تصدر وزارة الصحة، توضيحا حول حالة المصاب الصحية.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.