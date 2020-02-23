التحالف العربي: تدمير زورق حوثي مفخخ مسير بالبحر الأحمر

اليمن/ الخليج 365

أعلن التحالف العربي باليمن، الأحد، اعتراض وتدمير زورق مفخخ مسيّر عن بُعد، جنوبي البحر الأحمر، أطلقته جماعة الحوثي من محافظة الحديدة (غرب).

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أن المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، صرح أن قوات التحالف البحرية، "رصدت، الأحد، محاولة للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران محاولة للقيام بعمل عدائي وإرهابي وشيك جنوبي البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ ومسيّر".

وأضاف المالكي، أن المليشيا الحوثية الإرهابية، قامت بإطلاقه من محافظة الحديدة، وتمكنت قوات التحالف البحرية من إعطاب وتدمير الزورق المفخخ.

ولفت إلى أن"هذه العملية الحوثية تمثل تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي وكذلك طرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية".

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وأعلن المالكي، أنه تم اكتشاف وتدمير ثلاثة ألغام بحرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بمضيق باب المندب وجنوبي البحر الأحمر، ليصل عدد الألغام البحرية التي تم اكتشافها وتدميرها حتى حينه إلى 150 لغمًا بحريًا قامت المليشيا الحوثية الإرهابية بزراعتها ونشرها.

واتهم المالكي، المليشيا الحوثية الإرهابية، بأنها تتخذ من محافظة الحديدة، مكانًا لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائيًا.

وشدد على أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة ضد هذه المليشيا الإرهابية، وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي".

ولم يصدر على الفور أي تعليق من قبل الحوثيين حول الأمر.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة، ومسلحي الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

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