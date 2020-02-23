مصادر: إلزام القطاع التجاري بتوثيق العقود عبر إيجار بداية من اليوم

صحيفة الخليج الالكترونية

أكدت مصادر أن وزارة الإسكان بدأت اليوم (الأحد)، إلزام القطاعات التجارية بتوثيق عقودها الإيجارية عبر برنامج “إيجار”، وذلك تزامناً مع تدشين العقد الموحد للقطاع العقاري التجاري اليوم، بالتعاون مع عدة جهات حكومية.

وأضحت المصادر، وفقا لـ”الاقتصادية” أن هذا الإجراء يأتي بعد الانتهاء من الفترة الاختيارية التي تم إطلاقها العام الماضي كمرحلة أولى؛ والتي شهدت تسجيل نحو 40 ألف وحدة.

يذكر أن العقد الإيجاري الجديد يتضمن ميزة احتساب القيمة الإيجارية عبر نسبة من الأرباح وليس بقيمة مالية ثابته سنويا.