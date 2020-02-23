اليوم.. 3 جهات حكومية تفتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف الشاغرة

صحيفة الخليج الالكترونية

يبدأ، اليوم الأحد، التقديم لشغل عدد من الوظائف الشاغرة التي أعلنت عنها 3 جهات حكومية، منها إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي بوزارة الدفاع، وقوات الأمن الخاصة وجامعة الحدود الشمالية.

وأعلنت جامعة الحدود الشمالية فتح باب التقديم، اليوم الأحد، لشغل عدد من الوظائف الشاغرة للعمل في مقر الجامعة بعرعر وفروعها في: رفحاء وطريف والعويقيلة ضمن برنامج استقطاب الكفاءات الوطنية، مؤكدة أن التقديم سينتهي الخميس المقبل الموافق 10 رجب 1441هـ.واشترطت جامعة الحدود الشمالية في المتقدم أو المتقدمة لشغل الوظائف الشاغرة أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلًا على درجة البكالوريوس والماجستير بتقدير لا يقل عن جيد جدًّا، ومنتظمًا في برنامج الدكتوراه أو ما يعادلها.

وكذلك جامعة الحدود الشمالية في المتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة أن تكون الجامعة التي يدرس بها المتقدم حاليًا ضمن أفضل 300 جامعة على مستوى العالم حسب تصنيف QS، وأن يكون نظام الدراسة للمراحل الثلاث (بكالوريوس- ماجستير– دكتوراه) عن طريق الانتظام الكامل والتفرغ التامّ في بلد الدراسة.

كما اشترطت جامعة الحدود الشمالية في المتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة أن يتواءم التخصص العامّ للمتقدم في الدرجات الثلاث: بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه، أن يكون المتقدم لائقًا طبيًّا، واجتياز المقابلة الشخصية وأي اختبارات تراها الجامعة، وألا يكون موظفًا بجهة حكومية عند التقديم.

وأوضحت جامعة الحدود الشمالية الوثائق المطلوبة للتقديم على الوظائف الشاغرة هي: السيرة الذاتية، وصورة من شهادة المؤهل العلمي (الماجستير والبكالوريوس)، وصورة المعادلة إذا كان المؤهل من خارج المملكة، وصورة من شهادة الامتياز للتخصصات الصحية، وصورة من مؤهل الزمالة الطبية، إن وجد، للتخصصات الصحية، وصورة من الهوية الوطنية، وصورة من خطاب قبول الدكتوراه.

وأشارت الجامعة إلى أنه يتم رفع جميع الوثائق في ملف واحد (PDF)، وسيتم استبعاد أي طلب غير مكتمل أو غير صحيح البيانات والوثائق، وللتقديم اضغط هنا.

قوات الأمن الخاصة تفتح باب التسجيل للرتب العسكرية جندي وجندي أول

في السياق ذاته، فتحت قوات الأمن الخاصة برئاسة أمن الدولة، اليوم الأحد، باب القبول والتسجيل للرتب العسكرية «جندي أول» و«جندي»، للعمل في الأعمال الميدانية في وحدات قوات الأمن الخاصة على أن ينتهي التسجيل الخميس 3/ 7/ 1441هـ الساعة 10 صباحًا.

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وحددت قوات الأمن الخاصة شروطًا عدة يجب توافرها في المتقدمين لشغل وظائف الشاغرة، منها أن يكون سعودي الأصل والمنشأ، ويُستثني مَن نشأ مع والديه أثناء خدمتهم خارج المملكة، لا يقل عمر المتقدم عن 17 سنة ولا يزيد على 30 سنة، ويكون حسن السيرة والسلوك والسمعة، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

واشترطت قوات الأمن الخاصة فيمن يتقدم لشغل الوظائف الشاغرة وأن لا يكون مطرودًا من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية، لا يقل طول المتقدم عن 170 سم، ولا يكون متزوجًا من غير سعودية، ولا تكون له خدمة سابقة بأي جهة حكومية، ولا يقل التقدير عن جيد.

كما اشترطت قوات الأمن الخاصة فيمن يتقدم لشغل الوظائف الشاغرة حصول المتقدم على المؤهل الدراسي المطلوب، واشترطت أيضًا قوات الأمن الخاصة على المتقدمين لشغل وظيفة «جندي أول» الحصول على دبلوم سنة فأكثر بعد الثانوية العامة، والثانوية العامة أو ما يعادلها لشغل وظيفة «جندي»، وتكون الدراسة انتظامًا، وأن يكون لائقًا طبيًّا وغير مصاب بالصرع أو الأمراض النفسية، ويجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية، ومراحل القبول كافة.

وشددت قوات الأمن الخاصة على تحري المتقدم لشغل هذه الوظائف الدقة وصحة المعلومات في تسجيل البيانات، علمًا أنه سيتم استبعاد أي طلب يثبت مخالفته لذلك.

وزارة الدفاع تفتح باب التقديم اليوم على الوظائف الشاغرة بالتوجيه المعنوي

فيما أعلنت وزارة الدفاع بدء التقديم، اليوم الأحد، على عدد من الوظائف الشاغرة للرجال، بإدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي.

وأكدت وزارة الدفاع توافر (٤) وظائف شاغرة (للرجال) بإدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي للقوات المسلحة، وهي وظيفتان بالعلاقات عامة لحملة بكالوريوس تخصص العلاقات العامة والإعلام، إضافة إلى وظيفتي مترجم لغة إنجليزية لخريجي بكالوريوس اللغة الإنجليزية نظام خمس سنوات.

وأوضحت وزارة الدفاع أنه على الراغبين التقدم لشغل الوظائف الشاغرة على البريد الإلكتروني اعتبارًا من الغد الأحد 29/6/1441هـ، حتى 5/7/1441هـ.