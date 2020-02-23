تدابير لحماية الرضع من الموت المفاجئ‬

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

شددت الرابطة الألمانية لأطباء‬ ‫الأطفال والمراهقين على ضرورة أن ينام الطفل الرضيع دائما على ظهره وفي‬ سريره الخاص، وذلك لتجنب خطر ما تُعرف بـ"متلازمة الموت المفاجئ للرضع"،‬ والتي تحدث نتيجة لتعرض الرضيع للاختناق بسبب نومه على بطنه. ‬

Advertisements

‫كما ينبغي أيضاً ألا تزيد درجة الحرارة في غرفة النوم عن 18 إلى 20 درجة‬‫مئوية، نظراً لأن الارتفاع الشديد في درجة الحرارة يندرج أيضاً ضمن‬‫ الأسباب المؤدية لمتلازمة الموت المفاجئ للرضع.‬

‫وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن ينام الطفل على مرتبة صلبة قدر الإمكان،‬ ‫وفي كيس النوم المخصص للرضع، مع مراعاة أن يخلو السرير من أية أغطية أو‬ ‫وسادات أو أية دُمى قماشية تجنباً لخطر الاختناق.‬